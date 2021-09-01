مصر تهدى جنوب السودان شحنة من الكتب والأفلام الروائية

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جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه تم بحث مقترحات تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالى الثقافة والفنون، مع إهداء شحنة من الكتب المقدمة من وزارة الثقافة المصرية إلى نظيرتها بجنوب السودان.
أوضح السفير محمد قدح، أن الكتب المهداة تتشكل من مجموعة إصدارات للمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن عدد من الأفلام الروائية، مضيفًا أنه سيتم تقديم سلسلة أخرى من إصدارات المركز القومى للترجمة قريبًا.
من جانبها، قدمت وزيرة الثقافة الجنوب سودانية، الشكر لوزارة الثقافة المصرية على المواد المهداة، مثمنة الدعم المصرى لقطاع الثقافة فى جنوب السودان.
كما أوضحت أن جوبا بصدد تنظيم المهرجان الأول للثقافة والسلام قريباً، ومعربةً عن تطلعها لمشاركة الجانب المصرى فى المهرجان، مشيدةً بالعلاقات المتشعبة التى تربط البلدين.
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