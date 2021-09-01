فيديوجراف- كبارى وأنفاق.. نسب تنفيذ القطار الخفيف «LRT»

جدة - نرمين السيد - ويرصد موقع "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، مراحل ونسب تنفيذ المشروع. وبلغت نسب التنفيذ 91%، بالمرحلتين الأولى والثانية، كما اشتمل على 7 كبارى لمسار القطار الكهربائى، وتعد محطة عدلى منصور، محطة مركزية تبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.

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