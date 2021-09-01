/648349/التشكيل-الرسمي-لمنتخب-مصر-أمام-انجولا-زيزو-يعوض-محمد-صلاح

أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق المنتخب الوطني، لمواجهة انجولا في لقاء الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر، والتي تشهد غياب صلاح وتواجد أحمد سيد زيزو.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين مصر وانجولا بعد لحظات في الساعة التاسعة مساء، على قناة أون تايم سبورت.

تشكيل مصر أمام انجولا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح.

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمد شريف – حسين الشحات.

دكة بدلاء منتخب مصر أمام أنجولا

تواجد الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - أيمن اشرف - أحمد توفيق - حمدي فتحي - مصطفي فتحي -رمضان صبحي - أحمد حسن كوكا - محمد عبدالشافي - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

تصريحات مدرب انجولا

أكد بيدرو مدرب منتخب انجولا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 قطر، وقال: "منتخب انجولا يواجهة العديد من الصعوبات في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم أمام منتخب مصر بالقاهرة".

وواصل: "منتخب مصر يمتلك العديد من العناصر الموهوبه في صفوف الفراعنة والتي يمكنها تحقيق الفوز".

وأضاف: "غياب محمد صلاح للإنضمام لصفوف ليفربول، ومحمد النني في المتواجد في صفوف آرسنال الإنجليزي، لا يقلل من شأن وقة الفراعنة".

وأردف: "القوت كان محدود لنا من قبل الاتحاد الدولي لكررة القدم، بتقديم المباراة بيوم واحد، ويأتي ذلك على الفريق الضيف".

واختتم: "ستكون مباراة صعبة علينا، ومستعدون بشكل قوي ونعرف نقاط الضعف في صفوف الفريق المصري، ومستعدون لها بشكل قوي".

محمد صلاح والنني

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.