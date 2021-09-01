تحت أعين نجوم الزمالك.. تنطلق غداً اختبارات براعم الناشئين لـ إيروسبورت

/648347/تحت-أعين-نجوم-الزمالك-تنطلق-غدا-اختبارات-براعم-الناشئين-لـ-إيروسبورت
تنطلق غدا الخميس اختبارات نادي الزمالك لـ إيروسبورت، في مقر نادي إيروسبورت تحت قيادة نجوم الزمالك السابقين جمال عبد الحميد وطارق يحيى وهشام يكن ومصطفى نجم وأسامة حسن ومحمد إبراهيم.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
وستكون الاختبارات للأعمار السنية من مواليد عام 1999 حتى 2008، وستبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثالثة عصرا.
وكان نادي الزمالك ونادي إيروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني قد وقعا بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من خبرات الزمالك والذي يعد أحد أكبر الصروح الرياضية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا للنهوض بمنظومة الألعاب الرياضية (الجماعية والفردية) بنادي إيروسبورت الرياضي، وكذا تأهيل وتدريب اللاعبين في قطاع الناشئين بالإضافة إلى تكوين كوادر
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