رضا عبد العال لـ دوت الخليج: غياب «صلاح» يمنح فرصة ذهبية للاعبي المنتخب

/648334/رضا-عبد-العال-لـ-تحيا-مصر-غياب-صلاح-يمنح-فرصة-ذهبية-للاعبي-المنتخب

قال رضا عبد العال : "واثق إننا هنكسب منتخب أنجولا وهنقدم مباراة كويسة، عندنا لاعيبة قادرة تحققلنا الفوز".

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف عبدالعال: "مفيش حد هيعوض غياب صلاح لكن فيه لاعبين في المنتخب عندهم الدفعة إنهم يقدموا أداء كويس ودي فرصة ليهم إنهم يثبتوا نفسهم".

وتابع: "فيه لاعيبة كتير قادرة تعوض غياب أكرم توفيق أمام أنجولا ، زي أحمد توفيق وحسين الشحات وباهر المحمدي".

واختتم: "محمد شريف أفضل مهاجم في مصر حالياً وبيقدم مستويات جيدة مع النادي الأهلي ، وغياب مصطفي محمد مش هيأثر علي المنتخب".

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم 2022 قطر، في الساعة التاسعة مساء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

تصريحات مدرب انجولا

أكد بيدرو مدرب منتخب انجولا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 قطر، وقال: "منتخب انجولا يواجهة العديد من الصعوبات في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم أمام منتخب مصر بالقاهرة".

وواصل: "منتخب مصر يمتلك العديد من العناصر الموهوبه في صفوف الفراعنة والتي يمكنها تحقيق الفوز".

وأضاف: "غياب محمد صلاح للإنضمام لصفوف ليفربول، ومحمد النني في المتواجد في صفوف آرسنال الإنجليزي، لا يقلل من شأن وقة الفراعنة".

وأردف: "القوت كان محدود لنا من قبل الاتحاد الدولي لكررة القدم، بتقديم المباراة بيوم واحد، ويأتي ذلك على الفريق الضيف".

واختتم: "ستكون مباراة صعبة علينا، ومستعدون بشكل قوي ونعرف نقاط الضعف في صفوف الفريق المصري، ومستعدون لها بشكل قوي".

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

محمد صلاح والنني

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.