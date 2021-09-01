العدل تطلق خدمة التوثيق فى 3 محافظات جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة التوثيق عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب فى عمل توكيل فى 3 محافظات جديدة وهى: "شمال سيناء – جنوب سيناء – السويس"، ليصل العدد إلى 26 محافظة، وذلك اعتباراً من صباح الغد 2/9/2021.





وأوضح بيان صحفى، أنه سيتم الانتهاء من تغطية محافظة مرسى مطروح خلال شهر سبتمبر الجارى. جاء ذلك تماشيا مع سياسة الدولة الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، وما توليه من أهمية لتطوير الخدمات التى تقدمها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق للمواطنين، حيث سبق إطلاق خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب فى عمل توكيل عبر الهواتف المحمولة فى 23 محافظة بإجمالى خدمات 14 خدمة، منها: "توكيل عام- توكيل عام فى الأمور الزوجية- توكيل قضايا- معاملاتى- الإقرارات".

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