الجيزة: 23 ألف طالب بالثانوية يؤدون السبت القادم امتحانات الدور الثانى

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى عدد المتقدمين للدور الثانى 197ر23 ألف طالب وطالبة بواقع 842ر11 ألف طالب وطالبة للشعبة الأدبية و7.738 طالبا وطالبة للشعبة العلمى علوم و3.617 طالبا وطالبة للشعبة علمى رياضة.

وأضاف الجيار، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن إجمالى عدد اللجان بلغ 30 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة، وتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وأوضح أنه تم تجهيز الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى.

وأكد الجيار على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة.

وشدد على ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحرارى للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.