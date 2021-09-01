صور.. 52 مدرسة جديدة فى الإسكندرية بتكلفة 381 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وتتوزع المدارس الجديدة فى 7 أحياء بالإسكندرية هى: "المنتزه، شرق، وسط، العجمى، غرب، العامرية، برج العرب"، بإجمالى 997 فصلا.

وقال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على توفير خدمة تعليمية جيدة للطلاب وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء مدارس.

وأضاف الشريف، أن هيئة البنية التعليمية تعمل حاليا على إنشاء 32 مدرسة أخرى بتكلفة اجمالية تقدر بـ 213 مليونا و489 ألف جنيه، فى 5 أحياء هى: "منتزه، وشرق، ووسط، والعامرية، وبرج العرب"، بإجمالى 539 فصلا لتخفيف الكثافة الطلابية فى الفصول وإتاحة مناخ تعليمى مناسب للطلاب.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا إقامة 5 مدارس تابعة لإدارة المنتزه، و5 تابعة لإدارة شرق، ومبنى فى وسط، بالإضافة إلى 4 فى العامرية، و17 مدرسة فى برج العرب.

وأكد المحافظ، أنه يجرى التوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب للحد من حدوث أى تكدس بالفصول لاسيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه، أوضح المهندس هشام عطية، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية، أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة فى 35 مدرسة خلال يوليو 2020 وحتى الآن، وذلك بتكلفة اجمالية تقدر ب 44 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه جارى العمل على صيانة 47 مدرسة أخرى، بإجمالى تكلفة تقدر بـ 112 مليونا و280 ألف جنيه، مؤكدا أن الهيئة تعمل بأقصى جهد للانتهاء من إنشاء وصيانة المدارس.