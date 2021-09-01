البحوث الإسلامية ينظم احتفالية لتدشين مجلة واعظات الأزهر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وأمين عام هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع معاهد الأزهرية ووكيل الأزهر الأسبق والأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى ومساعد الأمين العام لشئون الواعظات وبعض عمداء كليات جامعة الأزهر ومديرى مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى واعظات الأزهر.

وتحدّث المشاركون فى الحفل عن تجربة مجلة "واعظات الأزهر" كتجربة وليدة ودورها فى تناول كل ما يتعلق بشؤون المرأة فى المجتمع، فضلًا عن الخدمات المقدمة من خلالها ومقالات الرأى حول الكثير من القضايا المثارة، كما أشادوا بنجاح هذه التجربة بمجرد انطلاقها، مؤكدين على أهمية هذا المنتج فى جانب توعية الأسرة وما يتعلق بشؤونها.

كما شهد الحفل مجموعة من الفقرات كإلقاء الشعر والابتهالات الدينية لطالبات الأزهر، كما تم على هامش الحفل تكريم المشاركين فى إخراج هذا العمل للنور من جانب واعظات الأزهر الشريف.