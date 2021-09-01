5 منح دراسية لمتفوقى شمال سيناء فى الجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة شمال سيناء، توفير 5 منح دراسية مجانية للطلاب المتفوقين بالمحافظة للدراسة فى كليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.





وقال المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، فى بيان اليوم، إن "المنح الدراسية لأبناء المحافظة من المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية خلال العام الدراسى 2020 - 2021، ويتم التقدم إلى المنحة من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة، وكذلك التقدم لاجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية اللازمة للالتحاق بالجامعة".

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