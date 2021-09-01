/648333/قصة-تصدر-تصريحات-فيفي-عبده-التريند-بسبب-معانات-الراقصات

تصدرت الراقصة فيفي عبده محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وياتي ذلك تداول رواد السوشيال ميديا فيديو قديم للراقصة فيفي عبده خلال لقائها مع الاعلامية هالى سرحان على قناة العربية ART.

دوت الخليج

تريند فيفي عبده عن الراقصات

وظهرت الراقصة فيفي عبده في الفيديو لترد على ارتفاع الاجور للرقصات قائلة:" إحنا كل قرش بناخده تعبانين عليه تعب كبير، إحنا شقيانين أوي بالقرش".

فيفي عبده تهاجم من يلومها

وقامت الراقصة فيفي عبده بلوم مهاجميها خلال لقائها مع الاعلامية هالة سرحان:" ربنا يبتلي أي حد بيلوم علينا أن يشوف التعب اللي بنشوفه في شغلنا، ده احنا الألماظ في بدلة الرقص بيقع على المسرح بيدخل في رجلنا يعورنا، فاتعلمت ألبس جزمة وأرقص بيها".

فيفي عبده: بنرقص في البرد والستات قدامنا لابسين الفرو

وأكملت الراقصة فيفي عبده حديثها الذي أثار جدل كبير:" احنا بنرقص ببدلة الرقص في عز البرد، وتبقا الستات قدامنا قاعدين بالفرو مش عارفين يصقفوا من كتر البرد".

واختتمت الراقصة فيفي عبده:" منقولش إن القرش جه بسهولة، وربنا بيباركلنا في فلوسنا على بنشقى عليه ".