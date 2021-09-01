/648326/الفنانة-حلا-شيحة-تتصدر-التريند-مرة-أخرى-والسبب-محمود-سعد

تصدرت الفنانة حلا شيحة محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بع أن قام الاعلامي محمود سعد بالاشادة بها، وعلى الفور قامت الفنانة حلا شيحة بالرد عليه.

حلا شيحة تتصدر التريند

وقامت الفنانة حلا شيحة بكتابة رسالة قصيرة عبر حسابها الرسمب انستجرام :" محمود سعد من أجمل الناس اللي تقابلهم في الحياة ". ويعتبر أخر عمل للفنانة حلا شيحة هو فيلم مش أنا والذي شاركت به واعتبرت أن به صور لها لا تليق بالظهور.

فيلم مش أنا

ويعد هذا الفيلم من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر".

وجاء هذا الفيلم بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".