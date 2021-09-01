/648319/حركة-طالبان-مطالب-المقاومة-في-بنجشير-غير-مقبولة

بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تواجه حركة طالبان العديد من التحديات أبرزها القوات المتمركزة، في بنجشير التي يقودها أحمد مسعود، قال مصدر في حركة طالبان، إنها لا يمكن أن تقبل شرطًا طرحه قائد المقاومة المناهضة لحركة طالبان، في ولاية بنجشير بجعل الأخيرة "منطقة آمنة".

مطالب المقاومة غير مقبولة

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء: "مطالب أحمد مسعود غير مقبولة، منها قوله مثلا إن بنجشير يجب إعلانها منطقة آمنة وألا تدخل طالبان إليها"، وفقا لروسيا اليوم.

أمير خان متقي

وقال القيادي في حركة طالبان، أمير خان متقي، قوله في رسالة مسجلة بعث بها إلى سكان بنجشير الخاضعة لسيطرة "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية" بقيادة أحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود، القائد الراحل لـ "التحالف الشمالي")، إن "مفاوضات جرت لحل مشاكل بنجشير لكنها لم تفض إلى أي نتائج حتى الآن".

وجاءت تصريحات ممثلي حركة طالبان، على خلفية مفاوضات جرت في الأسابيع الأخيرة بين الحركة وقوات المقاومة في بنجشير بقيادة أحمد مسعود وورود أنباء متضاربة عن نتائجها، بالتزامن مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات على الأرض استعدادا لمواجهة محتملة.

يذكر أن ولاية بنجشير ذات الغالبية الطاجيكية شمالي العاصمة كابول تبقى الولاية الأخيرة غير الخاضعة لحكم حركة طالبان، بعد وقوع جل أراضي البلاد بما فيها العاصمة كابل، في قبضة الحركة أواسط أغسطس الماضي.