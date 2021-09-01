/648328/ضربوهم--بالعصا-وقيدوهم--بالحبال-داخل-مصحة-الإدمان-بالمقطم--كواليس-ضبط-مركز-علاج-غير-مرخص-صور

كشفت التحقيقات في واقعة، ضبط 5 أشخاص استأجروا فيلا خاصة في منطقة المقطم بالقاهرة، لعلاج الإدمان دون ترخيص أن المتهمين عذبوا نزلاء المصحة وأجبروهم على تناول الأدوية، بالاتفاق مع أسرهم وذلك نظير مقابل مادى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط مركز علاج غير مرخص في منطقة المقطم

ضبط متهمين بإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان

وأوضحت التحقيقات في واقعة ضبط متهمين بإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم، أن المتهمين استأجروا فيلا لعلاج متعاطي المواد المخدرة، بها 80 شخص محتجزين ومتواجدين داخل المصحة، حيث استخدم المتهمين المواد المخدرة في علاج النزلاء من الإدمان.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على 5 آلاف جنيها عن كل مدمن، من أجل إجراء الفحوصات المبدئية، ويتطلب العلاج في الفترة الأولى تخليص الجسم من السموم، وتعرف هذه الفترة بـ الديتوكس وتستغرق أسبوعين، يليها العلاج النفسي والتأهيل ويحتاج للاحتجاز لمدة تبدأ من شهرين حتى 6 شهور.

وتابعت التحقيقات في واقعة ضبط متهمين لإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بالمقطم، أن المتهمين استخدموا وسائل التعذيب كالتقييد بالأحبال والضرب بالعصي، وإجبار نزلاء مركز الإدمان على تناول الأدوية، وحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا بالاتفاق مع أسرهم.

واستطردت التحقيقات في واقعة ضبط متهمين لإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بالمقطم، أن المتهمين استخدموا كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية وعدد من عينات تحاليل المخدرات وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر.

وأكملت التحقيقات في واقعة ضبط متهمين لإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بالمقطم بالقاهرة، أن المتهمين ارتكبوا العديد من المخالفات، وهي إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان دون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت غشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، من استهداف الفيلا المُشار إليها وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص، أربعة منهم معلومات جنائية، كما تبين وجود 80 شخص داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.

وبمواجهة المتهمين أمام رجال مباحث القاهرة، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، وأقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.