القنصل الروسى بالغردقة يزور أسقف البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر فى مقر المطرانية بالغردقة، القنصل الروسى فى الغردقة فيكتور فوروباييف.



جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر فى مقر المطرانية بالغردقة، القنصل الروسى فى الغردقة فيكتور فوروباييف. يأتى هذا اللقاء بهدف التعارف، ودار خلاله حوار اتسم بالود والمحبة، وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

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