/648313/بوتين-التدخل-العسكري-الأمريكي-لم-يحقق-سوى-المآسي-والخسائر-لجميع-الأطراف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، إن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان «لم يحقق سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف، وأظهر أن من المستحيل فرض القيم الأجنبية بالقوة على دول أخرى».وأوضح بوتين، في حديثه لفتية في سن المراهقة بمنشأة تعليمية في أقصى شرق روسيا، أنه يعدّ النهج الأمريكي تجاه أفغانستان فاشلاً تماماً، وكان الاتحاد السوفياتي قد غزا أفغانستان قبل ذلك.

بوتين خلال حديثه وقال: «القوات الأمريكية كانت موجودة على الأرض لمدة 20 عاماً، وعلى مدى 20 عاماً حاولت... إضفاء المدنية والتحضر على الشعب هناك وغرس أعرافها ومعاييرها للحياة بكل ما تعنيه الكلمة؛ بما في ذلك التنظيم السياسي للمجتمع». وتابع: «والنتيجة لم تكن سوى المآسي والخسائر في الأرواح. الخروج الأمريكي ويمثل الخروج الأمريكي من أفغانستان مبعث قلق لروسيا التي تعدّ دول آسيا الوسطى، التي كانت من قبل ضمن الاتحاد السوفياتي السابق، جزءاً من جناحها الدفاعي الجنوبي وتخشى من انتشار التطرف فيها.وعززت موسكو قاعدتها العسكرية في طاجيكستان المجاورة لأفغانستان وتجري قواتها تدريبات عسكرية تستمر شهراً قرب الحدود.

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