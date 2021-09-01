التضامن: إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى فى المنيا والجيزة والمنوفية والقاهرة

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور تحرك فريق أطفال بلا مأوى بالمنيا لإنقاذ الطفلة "ر.ر" تبلغ من العمر حوالى 8 سنوات وتبين من خلال دراسة الحالة أن الأب والأم منفصلان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإيداع الطفلة بدار رعاية للبنات بالتزامن مع قيام فريق إدارة الحالة بالبحث عن الأسرة مرة اخرى.

وأودع فريق المنيا الطفل "أ.ع" 7 سنوات من سوهاج، حيث ترك الطفل المنزل بسبب قسوة الأب عليه واستخدام العنف ضده، وتم عمل جلسة دعم نفسى واجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على خلو الطفل من أى أمراض أو أعراض لفيروس كورونا، وقام الفريق بايداع الطفل بدار التربية للبنين بالمنيا.

وفى نفس السياق، أنقذ فريق أطفال بلا مأوى بالجيزة (وحدة شمال) وبالتنسيق مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعى المواطن "س.ن" 34 عاما يعانى من إعاقة حركية وذهنية، حيث تم عمل الكشف الطبى وإيداعه بدار لرعاية الكبار بلا مأوى بالجيزة.

وأنقذ فريق أطفال بلامأوى بالقاهرة مسنة بلا مأوى متواجدة بمنطقة مصر القديمة تبلغ من العمر 75 عاما وليس لديها أوراق ثبوتية وكانت تقيم لدى أحد الجيران وتوجه الفريق لمستشفى المبرة لعمل الكشف الطبى للحالة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار ببشتيل.

وفى محافظة المنوفية، نجح فريق أطفال بلا مأوى فى دمج طفل داخل أسرته، حيث تبين من خلال دراسة الحالة أن الطفل يدعى ع. ح 17 عاما يتيم الاب وترك المنزل نتيجة خلافات مع والدته، حيث تم زيارة اسرته وإجراء مقابلة مع والدته والحديث معها عن كيفية التعامل معه، كما تم عمل دراسة حالة للاسرة وتبين أن الاسرة تحتاج لتوفير بعض الاثاث ومساعدة مالية، حيث تم توفيرها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.