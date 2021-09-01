/648300/أول-ظهور-لنهال-عنبر-بعد-خروجها-من-المشفى-صورة

كشف الفنان الشاب كريم الحسيني عن خروج الفنانة المصرية نهال عنبر من المشفى وذلك بعد أن أصيبت بارتجاج في المخ ،مساء الإثنين، نتيجة سقوط لوح خشبي من ديكور المسرح فوق رأسها أثناء أداء دورها في عرض «زقاق المدق».

دوت الخليج يرصد خروج الفنانة نهال عنبر من المشفى وعودتها إلى العمل.

كريم الحسيني يكشف سبب عودة نهال عنبر إلى العمل مبكرًا

كما أوضح الحسيني أن عودة نهال عنبر إلى العمل كانت من أجل جمهورها، ونشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائًلًا: "القمر بتاعنا نور المسرح وهتشتغل النهاردة عشان خاطر جمهورها، ألف سلامة عليكي يا غالية".

وكشف مصدر مقرب للفنانة نهال عنبر بأن حالتها أصبحت مستقرة الأن ولكن الأطباء نبهوا بعدم التعرض لأضواء أو نور الشمس خلال الساعات القادمة، ومن المقرر أن تخضع للملاحظة خلال الفترة القليلة القادمة للتأكد من عدم وجود أضرار أخرى.

معلومات حول مسرحية زقاق المدق

يعد «زقاق المدق» عمل مسرحي ضخم يجهز له المخرج عادل عبده منذ حوالي ثلاث سنوات مع فريق عمل كبير مكون من الشاعر محمد الصواف الذي حول الرواية لعمل مسرحي فهو صاحب الرؤية الدرامية ويكتب أشعار العمل، كما يقوم بتصميم الديكورات المهندس محمد الغرباوي والأزياء للدكتورة مروة عوده والألحان لمحمد محيي والتوزيع الموسيقي لديفيد داوود.

رواية زقاق المدق

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينات القرن العشرين، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية ، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

وقد تم تحويل الرواية إلى فيلم آخر في المكسيك عام 1995 باسم El callejón de los milagros أو Midaq Alley وكان أول دور لسلمى حايك في السينما ونال العديد من الجوائز بالرغم من تعديل الرواية لتلائم النمط السينمائي المكسيكي إلا أنك تشابه النمط المصري إلى حد كبير.