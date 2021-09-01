صلاح محسن يحتفل بعيد ميلاده الـ«23»

يحتفل اليوم الأربعاء صلاح محسن لاعب النادى الاهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ "23" فهو من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية ، أنضم إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

2018

انضم صلاح محسن للنادي الأهلي في عام 2018، ، سجل صلاح محسن رقما قياسيا عند انتقاله للأهلي حيث يعد وقتها اغلي لاعب مصري محليا بقيمة صفقة بلغت نحو 38 مليون جنيه مصري

مشاركاته مع المنتخب

شارك مع المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب في ثلاثة مباريات ودية، أمام تونس والجزائر، واستطاع أن يحرز هدفين، وشارك كذلك في مباراتين أمام السعودية، وانضم لمنتخب المحليين وشارك في مباراة واحدة.

لعب أول مباراة له مع منتخب مصر الأول يوم 8 سبتمتبر 2018 وكانت أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، حين دفع به المدير الفني خافيير أجييري بديًلا في الدقيقة 57 بدلا من مروان محسن، وبعد نزوله بـ16 دقيقة سجل أول أهدافه الدولية، وانتهت المباراة بفوز مصر 6–0.

صفقات بالجملة للأهلي

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إتمام التعاقد رسميًا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي خلال الفترة السابقة.

الصفقة الثالثة

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إتمام التعاقد رسميًا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي خلال الفترة السابقة.

وكشف مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسمياً مع بيرسي تاو، وأكد أن الأهلي أنهى كافة الإجراءات، سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة ووقع على كافة الأوراق اللازمة.

ومن المفترض أن يشارك اللاعب في التدريبات خلال الفترة القادمة، استعدادا للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم الجديد.