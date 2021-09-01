وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالتحرك لإنقاذ عدد من الحالات المتواجدة بالشارع في عدد من المحافظات.
وعلي الفور تحرك فريق اطفال بلا مأوي بالمنيا لإنقاذ الطفلة ( ر.ر ) تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات وتبين من خلال دراسة الحالة أن الاب والام منفصلان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإيداع الطفلة بدار رعاية للبنات بالتزامن مع قيام فريق إدارة الحالة بالبحث عن الأسرة مرة اخري.
كما قام فريق المنيا بإيداع الطفل أ.ع 7 سنوات من سوهاج، حيث ترك الطفل المنزل بسبب قسوة الأب عليه واستخدام العنف ضده، وتم عمل جلسة دعم نفسي واجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان علي خلو الطفل من أي أمراض أو أعراض لفيروس كورونا، وقام الفريق بايداع الطفل بدار التربية للبنين بالمنيا.
وفي نفس الإطار، قام فريق أطفال بلا مأوي بالجيزة (وحدة شمال) وبالتنسيق مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعي بانقاذ المواطن س. ن 34 عاما يعاني من إعاقة حركية وذهنية، حيث تم عمل الكشف الطبي وإيداعه بدار لرعاية الكبار بلا مأوي بالجيزة.
كما قام فريق اطفال بلامأوي بالقاهرة بإنقاذ مسنة بلا مأوي متواجدة بمنطقة مصر القديمة تبلغ من العمر 75 عاما وليس لديها أوراق ثبوتية وكانت تقيم لدى أحد الجيران وتوجه الفريق لمستشفي المبرة لعمل الكشف الطبي للحالة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار ببشتيل.
وفي محافظة المنوفية، نجح فريق أطفال بلا مأوي في دمج طفل داخل أسرته، حيث تبين من خلال دراسة الحالة أن الطفل يدعي ع. ح 17 عاما يتيم الاب وترك المنزل نتيجة خلافات مع والدته، حيث تم زيارة اسرته وإجراء مقابلة مع والدته والحديث معها عن كيفية التعامل معه، كما تم عمل دراسة حالة للاسرة وتبين أن الاسرة تحتاج لتوفير بعض الاثاث ومساعدة مالية، حيث تم توفيرها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوي ودمج أسري في المنيا والجيزة والمنوفية والقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.