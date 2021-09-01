الزراعة: صرف 287.5 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو ضمن «حياة كريمة»

وأضاف الصياد أن إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 5.2 مليار جنية لأكثر من 32 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن من 350 ألف رأس ماشية.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن المشروع القومى للبتلو قد بدا فى عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه وفى نهاية "2018 - 2019" تم تخصيص وإضافة 400 مليون جنيه للمشروع، وبلغ المبلغ المخصص عام 2020 للمشروع 4.1 مليار جنيه، وذلك بإضافة 3.6 مليار جنيه، وفى عام 2021 تم إضافة مليار جنيه للمشروع، ليصبح إجمالى المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حاليا 5.1 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الاسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.
وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب "01558626681- 01558626682".
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