الرعاية الصحية ونوفارتس العالمية يتعاونان لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم الأربعاء، مع ممثلى عن شركة نوفارتس العالمية، وذلك فى إطار التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين فى العديد من المجالات والمبادرات الصحية بما يسهم فى تحقيق مزيد من التقدم بالخدمات والرعاية الصحية المتكاملة المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشار السبكى، خلال اللقاء، إلى بحث سبل التعاون بين الطرفين، ومنها إطلاق الحملات التوعوية والمبادرات الصحية التى تسهم فى تعزيز وعى المواطنين حول الأمراض، وخاصة الأمراض غير السارية وكيفية الوقاية منها والكشف المبكر عنها وسرعة علاجها، إضافة إلى التعاون فى مجال التدريبات للقوى البشرية وعرض أحدث التطورات الخاصة بالتشخيص والعلاج الفعال والسيطرة على المرض.

وناقش آليات التعاون فى دعم مبادرة الهيئة (نرعاك فى مصر) للسياحة العلاجية واستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة والاستغلال الأمثل لإمكاناتها وتعظيم مواردها الذاتية، وذلك بما يتماشى مع تطلعات الهيئة فى بناء نظام صحى قوى يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل واحتياجات المجتمع لخدمات عالية المستوى وفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية.

وأضاف السبكى، أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء من الطرفين لبحث ودراسة تفاصيل كافة بنود التعاون الأخرى التى من شأنها تطوير المجالات الحيوية الهامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، لصياغتها ضمن بروتوكول التعاون مع البنود التى تم مناقشتها خلال اللقاء، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بمختلف محافظات مصر (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء).

وأعرب رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته وتقديره لبحث سبل التعاون مع شركة نوفارتس أحد كبرى الشركات فى العالم والرائدة فى مجال تطوير وتسويق المستحضرات الصيدلانية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، لافتا إلى أن هذه الشراكات الفعالة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحى سواء داخل مصر أو خارجها وذات المكانة الدولية المتميزة لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، لينعموا بحياة أكثر صحة والتى لا يمكن فصلها عن الاقتصاد القومى فى تحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وأكد السبكى، أن هذه الشراكات الفعالة تسهم أيضا فى مواصلة طموح هيئة الرعاية الصحية الذى لا حدود له ونجاحها المستمر فى توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية وصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمتعاملين.

من جانبه، قال الدكتور على عمر، مدير عام شركة نوفارتس مصر، وأحد ممثلى الشركة خلال اللقاء، أن بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية سيعكس الشراكة مع الدولة المصرية من أجل توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد باعتبارها ذراع الدولة المصرية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية للمنتفعين وبجودة عالمية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمصريين من خلال البدء فى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية، مما يوفر رعاية صحية تليق بالمواطن المصرى فى جميع أنحاء البلاد، مشيدا بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل ما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية الشاملة لجميع المواطنين بكافة أنحاء مصر، وعلى رأسهم القرى الأكثر فقرا واحتياجا لتلك الخدمات.

شارك فى اللقاء عدد من قيادات ومدراء الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى ضم كلا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالى للهيئة، والدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية، والدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة الدعم المعنوى، والدكتورة روفانا على، مدير المبادرات والتوعية الصحية، والمهندس محمد السيسى، مدير إدارة المشروعات الهندسية، إضافة إلى ممثلى شركة نوفارتس العالمية، الدكتور على عمر، مدير عام شركة نوفارتس مصر، ومدير شركة ساندوز الدوائية المملوكة لشركات نوفارتس العالمية.