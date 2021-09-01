/648293/منتخب-تنس-الطاولة-يكتسح-كينيا-في-بطولة-إفريقيا
اكتسح المنتخب الوطني لرجال تنس الطاولة، نظيره منتخب كينيا، في المياراة التي جمعتهم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لتنس الطاولة.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
حقق منتخب مصر لتنس الطاولة فوزا ثمياً، على منافسه منتخب كينيا، في أولى مباريات المنتخبين ببطوله إفريقيا لتنس الطاوله، والتي تقام في الكاميرون.
وأنهى الفراعنة المباراة بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
خالد عصر / موتا برايان 3/0.
عمر عصر / واندريا 3/0.
شادي مجدي / كينيدي 3/0.
عمرعصر يحقق إنجازا تاريخيا
حقق عمر عصر لاعب المنتخب لتنس الطاولة إنجاز تاريخي لمصر في لعبة تنس الطاوله عقب تحقيقه المركز الخامس في اوليمبياد طوكيو، ليودع المنافسات عقب أداء خرافي نال إعجاب الجماهير المصرية والعالمية.
وودع عمر عصر لاعب منتخبنا الوطني منافسات تنس الطاولة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما خسر أمام نظيره الصيني ما لونج، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:
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تعرض عمر عصر إلى الهزيمة على يد نظيره الصيني ما لونج، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.
وانتهت المباراة بنتيجة 4/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
الشوط الأول: فوز ما لونج بنتيجة 11/9.
الشوط الثاني: فوز ما لونج بنتيجة 11/7.
الشوط الثالث: فوز ما لونج بنتيجة 11/6
الشوط الرابع: فوز عمر عصر بنتيجة 13/11
الشوط الخامس: غوز ما لونج 11/7
مشوار عمر عصر في اولمبياد طوكيو 2020
تأهل عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، إلى الدور ثمن النهائي بعدما تغلب على نظيره السويدي ماتياس فالك، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة تنس الطاولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4/3، لصالح عمر عصر، ليحقق إنجاز تاريخي لتنس الطاولة المصرية، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي.
التقى عمر عصر في الدور ثمن النهائي مع نظيره التايوني يوان تشونج، وحقق خلالها عصر الفوز في الشوط الحاسم، بعد التعادل 3/3، وانتهى اللقاء بنتيجة 4/3 لصالح عمر عصر، وتأهل إلى الدور ربع النهائي.
واخيرا التقى مع منافسه الصيني ما لونج، في الدور ربع النهائي
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