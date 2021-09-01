/648290/عشرة-العمر-الحلوة-هكذا-احتفلت-إلهام-شاهين-بعيد-ميلاد-الإعلامية-هالة-سرحان

يصادف اليوم 1 من سبتمبر عيد ميلاد الإعلامية المصرية هالة سرحان، والتي أتمت عامها ال 69، وهو العمر الذي شهد على نجاحها وشهرتها الواسعة.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد صديقتها الإعلامية هالة سرحان.

إلهام شاهين تهنئ هالة سرحان بعيد ميلادها ال 69

وحرصت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها هالة سرحان، حيث نشرت صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "1 سبتمبر عيد ميلاد صديقتي الصادقة وأختي الغالية هالة سرحان، عشرة العمر الحلوة".

وأضافت: "كل سنة وأنتي حبيبتي ويارب دايمًا مع بعض في كل الأوقات، ربنا يوفقك ويسعدك ويفرح قلبك، سنة حلوة عليكي يا حلوة".

محطات في حياة هالة سرحان

بدأت هالة سرحان كمذيعة في القسم العربي من إذاعة "صوت أمريكا" ثم عملت كمراسلة صحفية لجريدة الشرق الأوسط ومجلة سيدتي، ثم كصحفية في مجلة كلام الناس التي كان يملكها آنذاك زوجها السابق عماد الدين أديب، وعملت كقارئة نشرة باللغة الإنجليزية من عام 1972 حتى عام 1976 في التليفزيون المصري.

وقدمت هالة عددًا من البرامج منها:«ترانزيت» و «مصر في عيون العالم» و «سيادة القانون» و «من أرشيف السينما».

انضمت الدكتورة هالة سرحان إلى شبكة راديو وتليفزيون العرب في الفترة من عام 1993 حتى عام 1999 حينما كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما.

كانت صاحبة برامج جماهيرية على الشاشة العربية ومنها برنامج يا هلا مع هالة سرحان وبرنامج الليلة مع هالة سرحان وبصراحة مع هالة سرحان التي قدمتها على قناة art المنوعات.

عملت في قناة دريم من عام 2000 حتى عام 2003 نائبًا لرئيس القناة، وبها قدمت برامج الهوا هوانا وهلا شو والحقيقة.

إلهام شاهين تتعاقد على «بنات صابرة»

ومن جانبها تعاقدت الفنانة القديرة إلهام شاهين على عمل سينمائي جديد بعنوان «بنات صابرة» بجانب المؤلفة منى شولح، والمخرجة منى الخضري، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره خلال الفترة القادمة.

وحصدت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" للمرة الرابعة وذلك في حفل توزيع جوائز كتاب ونقاد السينما الذي أقيم داخل ساحة الهناجر في الأوبرا.

وأعربت شاهين عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: "سعيدة جدًا جدًا بحصولي على جائزة أحسن ممثلة للمرة الرابعة عن فيلم حظر تجول".