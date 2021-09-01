/648287/محمود-أبو-الدهب-شيكابالا-لاعب-كبير-وتصرفاته-تقول

علق محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق على ما حدث من محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي لفظياً على رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو الدهب: " ما جاء من شيكابالا تصرف غير مقبول بالمرة ولا يليق بقائد القلعة البيضاء" .

تصريحات محمود أبو الدهب

وأضاف أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا نجم كبير، ولعب دوراً رئيسياً في تتويج الزمالك بلقب الدوري العام".

وواصل: "ولكن لا يصح الحديث بهذا الشكل ضد رئيس إتحاد الكرة، فكان لابد أن ينتظر حتى نهاية مراسم التتويج، ثم يدعو أسرته وأصدقائه، إلا أن اللاعب لم يلتزم".

واختتم: " شيكابالا تطاول بشكل غير لائق، وهو ما دفع اللجنة لتوقيع عقوبة ضده، وأرى أنها عقوبة عادلة، بل أن الجبلاية كانت رحيمة في قرارها بنجم القلعة البيضاء".

عقوبات وقعت على شيكابالا

توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.

واقعة الحذاء

نشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأت الأزمة خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

والتي كانت: "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك، في إشارة إلى وقع جنازة وليس خروج لاعب بقرار من مديره الفني وهو ما أثار غضب شيكابالا.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.

واقعة مباراة السلة بين الأهلي والزمالك

كان من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك، في الـ 29 من مارس الماضي، على صالة النادي الأبيض، في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري المصري.

وتأخرت بداية المباراة لأكثر من ساعة، في ظل اعتراض الأهلي على حضور جماهير الزمالك في الصالة، رغم قرار منع الجماهير من الحضور، قبل أن يقرر مراقب المباراة إلغاءها بشكل نهائي.

وشهدت المباراة حضور الثلاثي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وحازم إمام ويوسف أوباما، لاعبي فريق كرة القدم، لمؤازرة فريق السلة بالنادي.

وطلب العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، من مراقب المباراة ضرورة خروج ثلاثي الزمالك من الصالة مع باقي الجماهير، نظرا لإقامة المباراة بدون جمهور.