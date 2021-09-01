/648276/نادي-كوكاكولا-يضم-أول-صفقتين-للموسم-الجديد

ويعرض تحيا مصرالتفاصيل:

وكتب عمر ربيع يس علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “رجب بكار لاعب سيراميكا و محمد حسن لاعب الاسماعيلي اول صفقات نادي مستقبل وطن (كوكاكولا سابقاً) للموسم الجديد”.

حقق فريق كوكاكولا الصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخة بعد الفوز علي الترسانة بهدف نظيف في إطار الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني متفوقا علي نادي الدخلية صاحب المركز الثاني،ويرصد دوت الخليج تفاصيل الصعود.

ورفع كوكاكولا رصيده للنقطة 52 بعد الفوز علي الترسانة متفوقا علي الداخلية التي فاز مع سرس الليان بهدف لكل فريق ليرفع الفريق رصيده للنقطة 50.

كوكاكولا يصعد مع فاركو وبصعود كوكاكولا أصبح الفريق ثاني الصاعدين للدوري الممتاز بعد فاركو الذي حسم صعوده للممتاز أمس بعد الفوز علي بني عبيد بهدفين لهدف.

تشكيل كوكاكولا أمام الترسانة ويضم التشكيل كلا من: أحمد عيد، أحمد عبدالمنعم، أحمد أبو الخير، رضا الويشي، باسم عبدالعزيز، حسام زين، حسام عبدالواحد، محمد أحمد عبدالعزيز، محمد يسري، جون افييري، إريك.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، كريم عرفات، أحمد بندق، كريم حلاوة، أحمد فوزى، جابر سالم، محمد لالا، محمود صبري.

تشكيل الترسانة لمواجهة كوكاكولا أحمد سعيد ذكي، احمد عماد السيد، محمد جمعة، أحمد محمد أحمد، أحمد السيد، محمد عبدالله، رضا سيد، وليد فوزي، كريم عادل، محمود محمد، أحمد محمود.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: سامح علي، محمد حسين، محمد محمود، إيهاب فؤاد، مروان عاطف، كريم زين علاء الدين عامر، محمود خالد، احمد حسن.

تقام مباراة منتخب مصر اليوم الأربعاء أمام نظيرة أمام نظيرة انجولا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

تمكنت قناة أون سبورت من الحصول على حقوق بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بشكل حصري داخل مصر والبداية ستكون اليوم الأربعاء أمام منتخب أنجولا في إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.