/648274/مصرع-عنصر-إجرامى-في-تبادل-لإطلاق-النار-مع-قوات-الأمن-بالشرقية

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في الشرقية، بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، تردد عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، على منطقة المزارع بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية والإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة وبعد تقنين الإجراءات تم إستهداف العنصر الإجرامي، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي. ولدى إقتراب القوات من المنطقة المشار إليها ومشاهدته لها، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه وتم العثور بجواره على بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات النارية، وكمية من المواد المخدرة "هيروين، حشيش، بانجو"- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- سيارة. جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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