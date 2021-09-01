أجندة تشريعية وقضايا مدروسة.. أشرف رشاد يجتمع بالهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا، بمقر الأمانة العامة للحزب.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب يحيى عيسوي، والنائب أحمد الألفي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري.

كما شارك النائب عاطف ناصر، وجميع نواب الهيئة البرلمانية من أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب.

وجاءت مشاركة النائب أحمد الألفي، في اطار التعاون المشترك وحرص الهيئتين البرلمانية على تبادل وجهات النظر والاقتراحات حول مختلف القضايا والتشريعات.

وشهد الاجتماع، بحث الاستعدادات لدور لانعقاد الثاني للبرلمان بغرفتيه (الشيوخ والنواب) والأجندة التشريعية للحزب التي سيتبناها، وكذلك موقف الهيئة من مختلف القضايا والملفات.

وخلال الاجتماع، شدد "رشاد" على ضرورة الاستمرار في مواصلة العمل من أجل إحداث طفرة تشريعية على كافة المستويات تساهم في إصلاح كافة المنظومات ووضعها على الطريق الصحيح بما يخدم الوطن ويصب في مصلحة المواطن.