رئيس مجلس الدولة يعلن انضمام القاضيات الجدد خلال أيام

أعلن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عن انضمام العضوات الجدد الناجحات في المقابلات التي أجراها مجلس الدولة للالتحاق خلال أيام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة.

وطالب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المندوبين المساعدين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية بعد تعيينهم بقرارات جمهورية في مجلس الدولة، إلى ضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

وأشار المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس اليوم لأداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس الجدد، إلى ضرورة المحافظة على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

وكان مجلس الدولة استقبل طلبات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة؛ نقلًا من هيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، حتى 6 مايو الماضي، في إطار الحرص على منح فرص متكافئة لجميع العضوات الراغبات في التعيين.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، على هامش أداء المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعتي 2016-2017 المعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي 327 - 328 لسنة 2021 اليمين القانونية بحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.