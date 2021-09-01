”الهجرة” تصدر العدد الثاني والثلاثين من مجلة ”مصر معاك” أغسطس 2021

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثاني والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، نستعرض فيها جهود المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي "حياة كريمة"، ومساهمة ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، وأبرز توصيات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها المدينة الغذائية "سايلو فودز"، والتي توفر الوجبات الغذائية المتكاملة لطلاب المدارس.

وفي صفحات المجلة تقرأون أيضا عن نماذج ناجحة من المصريين بالخارج، كما نفتح الباب لمشاركة المصريين بالخارج بموضوعاتهم المختلفة

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/38yqdPK