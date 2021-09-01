«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث تقديم منح دراسية لأوائل المجمعات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس مشروعات التطوير، بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهرى، اليوم الأربعاء، فى مقر مجمع الأميرية، برئاسة الدكتور أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم.





حضر الاجتماع كلا من مديرى المشروعات والمجمعات التكنولوجية والمستشار القانونى والمدير المالى والإدارى ومكتب الدعم الفنى والمكتب الإعلامى ومكتب التخطيط والمتابعة.

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، خلال الاجتماع، أنه جارى بحث تقديم منح دراسية للطلاب العشرة الأوائل من خريجى المدرسة الفنية بالمجمعات التكنولوجية، للالتحاق بالكلية التكنولوجية التابعة للمجمع وذلك حرصا من الصندوق على تحفيز الطلاب وتشجيعهم على استمرار الدراسة فى نفس مسارهم التعليمى.

ووجه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، الشكر فى مستهل الاجتماع للأستاذ الدكتور على عبدالعزيز مدير مجمع الأميرية على المجهود الذى بذله خلال فترة توليه إدارة مجمع الأميرية.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الشهرى، آليات بدء الدورات التدريبية للغة الإيطالية للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية بمجمعات الفيوم وأبوغالب والأميرية، حيث يشترط فى الالتحاق بتلك المجمعات اجتياز دورة اللغة الإيطالية كشرط أساسى.

واستعرض مدير مجمع الفيوم، ما تم فى الاجتماع مع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع حيث تم الاتفاق على أطر التعاون المختلقة بين المجمع والهيئة، كما تم عرض الخطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسى 2021/2022 للمجمع.

وفى سياق متصل، عرض مدير مجمع أسيوط ما تم من تجهيزات لورشة التحكم فى المحركات (قسم كهرباء) لمرحلة الكلية التكنولوجية المتوسطة، والتى يتم فيها تدريب طلاب الكلية على التحكم فى سرعة المحركات الحثية ومحركات التيار المستمر، التحكم وبرمجة خطوط الانتاج، وبرمجة مشغلات المحركات motor drive.

وأوضح أنه تم تجهيز ورشة التركيبات الكهربائية الصناعية (قسم كهرباء) لمرحلة الكلية التكنولوجية المتوسطة، والتى يتم فيها تدريب الطلاب على تركيبات لوحات التوزيع فى المصانع، لوحات التحكم التقليدية فى الماكينات وخطوط الإنتاج، برمجة التحكم الرقمى فى خطوط الإنتاج، والتدريب على لوحات التغذية الأتوماتيكية غير المنقطعة UPS.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع البروتوكولات المقترحة الخاصة بالتدريب الميدانى لطلاب المجمعات التكنولوجية مثل التعاون مع شركة بيبسى كولا العالمية، ومطاحن الملكة بأسيوط، وشركة مطاحن أولاد على بأسيوط فيما يخص التدريب الصناعى لطلاب المجمع.