سفير سلطنة عمان: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال التعليم

جدة - نرمين السيد - أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حرص السلطنة على زيادة سبل التعاون مع مصر فى ظل العلاقات المتميزة والتاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وخصوصا بمجال التعليم، فى ظل توجيهات القيادة السياسية العُمانية الحكيمة وفى إطار رؤية "عُمان 2040"، معربا عن أمله فى تبادل الخبرات بين الجانبين، وزيادة التعاون إلى مستوى يحقق طموحات وتطلعات البلدين.





جاء ذلك خلال زيارة السفير عبدالله الرحبى، لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، إذ بحثا خلال اللقاء سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وعُمان فى مجال التعليم وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش الجانبان تلبية احتياجات السلطنة لحوالى 1.730 مُعلمة ومُعلم من مصر فى تخصصات مختلفة. وأشاد الرحبى خلال اللقاء، بجهود الدكتور طارق شوقى فى إنجاح منظومة التعليم المصرى فى ظل تحديات كثيرة، كما قدم الشكر لما أُتيح من خدمات وتسهيلات أثناء تسجيل لجنة الإعارات العمانية بمصر، مؤكدا كامل الثقة فى التعليم والمُعلم المصريين، ومشيرا إلى أن هناك 7 آلاف مُعلم مصرى بالمدارس العُمانية ينالون كل حب واحترام الشعب العُمانى ويتلقون جميع الخدمات والتسهيلات شأنهم شأن المعلمين العُمانيين، كما تضم مدارس السلطنة 9.5 ألف طالب من الجاليات المصرية يحظوا بنفس حقوق الطلاب العُمانيين. وأكد الدكتور طارق شوقى خلال اللقاء، عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين التى تمتد عبر التاريخ، وحرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين فى شتى المجالات، وخصوصا التعليم، فى ضوء البرنامج التنفيذى لعام 2019م الموقع بين البلدين.

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