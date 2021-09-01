/648273/الداخلية-تنهي-استعدادتها-لتأمين-بطولة-العالم-لدراجات-المضمار-للناشئين

أنهت وزارة الداخلية الاستعدادات اللازمة لتأمين بطولة العالم لدرجات الضمار للناشئين 2021، والتي ستقام بالمضمار المنشئ حديثاً باستاد القاهرة الدولي أمام مجمع الاتحادات الرياضية، وتنطلق اليوم الأربعاء بمشاركة 40 دولة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الاستعدادات اللازمة لتأمين بطولة العالم لدرجات الضمار للناشئين 2021

شركة المجموعة الأفريقية

وتؤمن شركة «المجموعة الأفريقية» حفل الافتتاح وتسهل مهمة جميع المشاركين، فضلًا عن تأمين الوفود القادمة من الدول المشاركة في البطولة.

وكانت «المجموعة الأفريقية» نجحت في تأمين العديد من الأحداث المهمة مؤخرًا بينها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ما كشف عن قدرة مصر في تحقيق إنجازات في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة مباريات في هذا التوقيت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتشارك في البطولة كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندي وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.