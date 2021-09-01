رسمياً: برشلونة يعلن عن خليفة ليونيل ميسي.. «صور وفيديو»

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أعلن نادي برشلونة، رسمياً، اليوم الأربعاء، عن ارتداء لاعبهم الشاب أنسو فاتي، للقميص رقم 10، والذي كان يرتديه الأسطورة الأرجنتينيه لونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني السابق.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

غادر لونيل ميسي صفوف فريق برشلونة بعد 17 عام قضاها البرغوث الأرجنتيني داحل جدران الفريق الكتالوني.

وانتقل قائد برشلونة السابق إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء مدة عقده مع فريق برشلونة.

ونشر نادي برشلونة مقطع فيديو لفاتي وهو يرتدي القميص رقم 10.

وتواجد ميسي في قائمة باريس سان جيرمان، والتي جاءت على النحو التالي:

نافاس، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، كيليان مبابي، باريديس، نيمار، دي ماريا، دانيلو، فينالدوم، دوناروما، فرانشي، دينا ايبيمبي، بيتيومازالا، ليونيل ميسي، كاليميوندو، جايا، كيريير، دراكسلير، ديالو، هيريرا.

سبب ابتعاد برشلونة عن التتويج بدوري أبطال أوروبا

وقال ليوينل ميسي عن سبب ابتعاد برشلونة في التتويج بدوري أبطال أوروبا:” في بعد الأحيان من الممكن أن يكون لديك أفضل فريق في العالم ولا تفوز بأي بطولة، وفريق باريس سان جيرمان مر بنفس التجربة، ويعرف ذلك الأمر، وكان لديه فريق رائع ولم يستطع الفوز بدوري أبطال أوروبا العام السابق، والحظ له دور في هذا الأمر".

حلم دوري أبطال أوروبا

أحلم بالتتويج بالبطولات الأوربية مرة أخرى وبالأخص دوري أبطال أوروبا، وأمل أن أسعد جماهير فريق باريس سان جيرمان بالفوز بالعديد من البطولات”.

رسالة لجماهير فريق برشلونة

وجه ليونيل ميسي رسالة إلى جماهير فريقه السابق برشلونة، حيث قال: ”ممتن لجماهير برشلونة بسبب الحب الذي قدموه لي طوال تلك الفترة التي قضيتها داخل النادي”.

وتابع: “تركت الفريق لأنني لدي رغبة في الفوز بالألقاب الأوربية ووجد نفس الطموحات لدى فريق باريس سان جيرمان”.

وأتم: “أعتقد أنني سأواجه شعور غريب عندما أعود إلى منزلي بقميص غير قميص برشلونة”.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.