/648267/غرامة-500-جنيه-لانتظار-السيارات-على-الرصيف-في-الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن استمرارها في تنفيذ الحملات الدورية لإزاله الإشغالات ومنع التعدي على الطريق العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الـ 500 جنيه غرامة انتظار السيارات على الرصيف في الجيزة

وجاء ذلك شهدت منطقة الدقي، ضبط تروسيكل بدون لوحات معدنيه ويسبب اشغال للطريق، كما تم تحرير غرامات فوريه 500 جنيه لانتظار السيارات أعلي الرصيف .

كلبشة سيارات في الجيزة

وفي ذات الإطار استمرت حملات كلبشه المركبات المتعدية علي الطريق العام بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية حيث تمت كلبشة العشرات من السيارات في الفترة السابقة.

تخطيط مروري لشارع الثلاثيني كما تجول محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، مفاجئه لتفقد الحاله العامة بشارع الثلاثيني بحي العمرانية، حيث طالب بإجراء تخطيط مروري لشارع الثلاثيني مع تكثيف دوريات عمل إدارات الإشغالات لضمان عدم تعدي المنشأت التجارية والمحال علي الطريق العام .

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف حملات مكبرة وكمائن ضبط السيارات التى تلقى بالمخلفات والرتش بنهر الطريق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

انشاء ساحات أسفل محور الفريق كمال عامر

كما تفقد اللواء أحمد راشد الساحات الجاري إنشاءهها تحت محور الفريق كمال عامر بمناطق نصر الدين وشارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية مشدداً علي الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والإنتهاء منها.