مشادات بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بعد وصف شعرها بـ«الكتكت»

/648262/مشادات-بين-هنا-الزاهد-وزوجها-أحمد-فهمي-بعد-وصف-شعرها-بـالكتكت

شهدت الساعات القليلة الماضية مشادات كلامية بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي ع بطريقة ساخرة، بعدما صرح أكثر من مرة بأن شعر الزاهد ليس ناعما كما نراه في الأفلام والمسلسلات التي تتألق بها، وبطريقة عشوائية من فهمي وصف شعرها بالـ«الكتكت»

دوت الخليج يرصد مشاجرة هنا الزاهد مع أحمد فهمي

نشرت هنا الزاهد صورة لها بعد خروجه من البحر في الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهر شعرها من خلال الصورة في انسياب ونعومة، لتعلق عليها موجه رسالة لزوجها قائلة: "أنا مش كتكت يا فهمي".

ليعلق عليها أحمد فهمي بسخرية قائلا: “خلي الساحل ينفعك”.، وبسبب تلك المشادة اللطيفة بين الزوجين هنا وأحمد فهمي تصدرت الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، كما أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية.

أحمد فهمي يتصدر التريند بسبب هنا الزاهد

وتصدر الفنان أحمد فهمي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع البحث جوجل الشهير مؤخرا، وذلك بعدما احتفلت الفنانة هنا الزاهد بمرور 3 أعوام على زواجهما بصور وكلمات رومانسية هادئة تعبر عن علاقتهما الرقيقة.

ونشرت الزاهد مجموعة صور رومانسية تجمعها لأحمد فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التبادل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "3 سنوات معا رسميا..لسنوات أخرى عديدة".

الجدير بالذكر أنه بدأ ارتباط هنا الزاهد وأحمد فهمي في عام 2018، وعاشا حالة من الحب القوية التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، فضلا عن الكاريزما التي كانت تجمعهم في العديد من أعمالهم.

حقيقة حمل هنا الزاهد

وكانت كشفت الفنانة هنا الزاهد زوجة الفنان أحمد فهمي، حقيقة الشائعات المنتشرة حول حملها خلال الفترة الماضية، موضحة أن سبب الشائعات هو فيديو من أحد حفلات القرآن والذي ظهرت من خلاله بوزن زاد، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة غير صحيحة قائلة: «الجمهور ليه حق يصدق إني حامل، بس أنا مش حامل».

وقالت هنا الزاهد خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي»: «كنت نشرت صورة عبر (إنستجرام) من مشهد خلال عرض مسلسل (حلوة الدنيا سكر) وكنت خلال هذا المشهد حامل، كنت حاطة مخدة خلال المشهد وظهره جدا، وكل الجمهور دخل قال هنا الزاهد حامل».

وأضافت: «أحمد زوجي دخل هو كمان هزر من خلال البوست وكتب ربنا يقومك بالسلامة، ودخلت عدلت البوست وقلت دي حكاية حلوة الدنيا سكر مع أحمد حاتم وخلاص».

وتابعت: «بعد كدا كنت في فرح خلال الأيام الماضية، وأنا تخنت 2 أو 3 كيلو وبطني عملت بلونه كدا، وكنت فكرة إني لسه رفيعه ولكن الفستان كان ظاهر أني حامل، والجمهور ليه حق يصدق اني حامل، بس انا مش حامل»