معلق مباراة مصر وانجولا اليوم

يستعد منتخب مصر مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة انجولا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاعسة مساءً، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج معلق مباراة مصر وانجولا:

أعلنت شبكة قنوات اون تايم سبورت عن نقل مباراة مصر وانجولا عبر قناة اون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام وحاتم بطيشة، في المباراة التي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت مكه المكرمه.

تنطلق مباراة مصر وأنجولا في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء ، وتذاع على مجموعة شبكة قناة بين سبورتس القطرية، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة اللقاء.

وستسافر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل إلى مدينة فرانسفيل في الجابون لمواجهة المنتخب الجابوني يوم 5 سبتمبر، ضمن لقاءات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

قائمة منتخب

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وخاض المنتخب المصري مرانه الأخير أمس على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي أمس الثلاثاء، وجاء حماسيا وقاده حسام البدري المدير الفني وجهازه المعاون، واشتمل على وحدات فنية وخططية وبعض الوحدات البدنية لتجهيز جميع اللاعبين لضربة البداية أمام أنجولا.

وخاض منتخب مصر معسكرًا مغلقاً، استعداداً لأنجولا، ثم السفر لمواجهة الجابون في الجولة الثانية يوم 5 من شهر سبتمبر.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، رفقة كل من أنجولا وليبيا والجابون.