/648251/أم-بلا-قلب-كواليس-ذبح-طفلة-على-يد-والدتها-في-الجيزة

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيقات في جريمة قتل طفلة رضيعة على يد والدتها بسبب كثرة بكائها المتواصل بمنطقة بولاق الدكرور، و أمرت بسرعة تحريات رجال المباحث حول الجريمة، للوقوف على ملابساتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل طفلة على يد والدتها ببولاق الدكرور

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارا من مستشفى القصر العيني، بوصول طفلة رضيعة لم تكمل عامها الثاني مصابة بجرح ذبحي في منطقة الرقبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى للوقوف علي غموض الجريمة، وأتضح أن هناك شبة جنائية، وتوصل رجال الأمن عن مرتكبي الجريمة هي الأم قامت بذبح ابنتها الرضيعة بسلاح أبيض سكين، وتركتها في المستشفى وفرت هاربة.

إعترافات المتهمة

أتضح من خلال الفحص والتحريات اللازمة، بأن الام هي التي أرتكبت الجريمة، وبضبطها حاولت إنكار الاتهام المنسوب إليها، وادعت أن سبب وفاتها سقوطها من أعلى سلم المنزل، إلا أن التحريات كشفت أنها وراء الاعتداء عليها بسكين، وذكرت المتهمة أمام رجال المباحث أنها ارتكبت الجريمة بسبب بكائها المستمر، وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة الطفلة الرضيعة .

في سياق اخر كانت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أعلنت غموض وملابسات القبض على عصابة مختطفى طفل المحلة بمحافظة الغربية، وتحريره سالماً فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد ( 3 ) أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن العام»، ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية، أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى ارتكاب الحادث، وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل.