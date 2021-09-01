/648269/جامعة-عين-شمس-تستعد-لاطلاق-مبادرة-المليون-شاب-متطوع-للتكيف-المناخي

قالت الدكتورة نهي سمير، رئيس الهيئة الاستشارية لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، وعميد كلية الدرسات العليا والبحوث البيئية ، أن الكلية تعد شريك رئيسي وراعي لهذه المبادرة، التي من شأنها أن تحدث تغيير في المجتمع، لافتة إلى ـأن أصوات الشباب الناشطين في العمل فى المناخ متواجدين بهذه المبادرة التي تمنح الأمل في المستقبل ، مثمنة دور كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية فى المبادرة ورعاياتها، فضلا عن تدريب القيادات ليكونوا سفراء للعمل المناخي وملهمين للمجتمع لاحداث تغيير.

مبادرة المليون شاب متطوع من أجل المناخ

وأشارت الدكتور نهي سمير، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، إلى أن المبادرة تأتي وفقا لتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ والتوجه الاستراتيجي نحو الشباب،فضلا عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى التهديدات المناخية التي ستواجهها الدولة المصرية من جراء التغيرات المناخية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلاق مبادرة المليون شاب متطوع من أجل المناخ

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وقد اشادت الدكتورة نهي سمير، بمواقف رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الداعمة لهذه المبادرة، والتي تشجع عي التعجيلب بتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ و أهداف التنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الاخضر، مشيرة إلى مشاركة آلاف من الشباب من مختلف أنحاء مصر بالانشطة المنادية بالعمل لإنقاذ كوكب الأرض ومستقبل البشرية من التغيرات المناخية المتسارعة، وقد فطنوا هؤلاء لحقيقة غابت، كما يبدو، عن أذهان الكثيرين ممن يكبرونهم سنا، ألا وهي "إننا في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح" ، أن العالم لم يعد نملك ترف إهدار الوقت، مؤكدة علي أن التأخير في مكافحة تغير المناخ يكاد يعادل خطورة إنكاره.

وأكد دكتور مصطفي الشربيني، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي أن الحلول المناخية يمكن أن تعزز الاقتصادات وتخلق فرص العمل وتجلب الهواء النظيف وتحافظ على الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي، وقال إن التكنولوجيات الحديثة والحلول الهندسية الجديدة توفر بالفعل الطاقة بتكلفة أقل مقارنة بالاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري، وأضاف أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الشاطئية أصبحت الآن أرخص مصادر الطاقة الضخمة الجديدة في جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

وشدد الشربيني على ضرورة إحداث تغيير جذري في حياتنا بما يعني وقف الإعانات الخاصة بالوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية ذات الانبعاثات العالية، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والممارسات الصديقة للمناخ.

وتقول الدكتورة جيلان شرف، نائب رئيس مجلس الأمناء جيل الشباب في المبادرة مفعم بالإمكانات والقوة لتغيير العالم للافضل، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم منصة "أصوات الشباب" أراء ملهمة، وقصص ووجهات نظر لشباب من جميع أنحاء العالم لإحداث تغيير نحو التكيف مع المناخ، فهي موجهة من الشباب وإلى المجتمع والعالم بأسره.

وتطرقت الدكتورة جيلان شرف، إى عدد من الاشئلة التي تبرز أهمية دور الشباب فى الحفاظ على المناخ، منها هل سألت نفسك يوما، أين هم جميع الشباب الذين يهتمون فعلا؟ إنهم هنا! في مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي ، وذلك ردا على العناوين المحبطة بخصوص جيل شباب اليوم، فإن منصة "أصوات الشباب" دليل حي على أن الشباب يصنعون فرقا كل يوم للتوعية المجتمع وتغيير السلوكيات الضارة بالمناخ.

وأكد حسام الدين محمود الامين العام للمبادرة، إلى أن العمل المناخي يبدأ باختيار كل واحد منا تغيير طريقة التفكير والتصرفات تجاه البيئة في الحياة اليومية، مشيرا إلى امكانية الحصول على يوم واحد خالٍ من اللحوم في الأسبوع ،اتباع نظام غذائي نباتي أو تقليل تناول اللحوم، التسوق في العلامات التجارية المستدامة والأخلاقية، استخدام منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، الحصول على طعامهم محليًا من المزارع العضوية، اختيار المشي بدلاً من القيادة.