وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة شهادة النيل الإعدادية الدولية وشهادة النيل الثانوية الدولية والتى تصدر بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية.





وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه هى الدفعة الخامسة من الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية من مدارس النيل المصرية بفروعها "العبور، أكتوبر، بورسعيد، المنيا، وقنا".

وشهادة النيل الثانوية الدولية هى شهادة مصرية مصممة وفقا للمعايير العالمية بالشراكة مع جامعة كامبريدج البريطانية وهى شهادة معادلة للشهادة الثانوية بالمملكة المتحدة ومعترف بها عالميا.

وبناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى تطبيق نظام النيل التعليمى، تم البدء فى إنشاء 9 فروع لمدارس النيل المصرية موزعة على مستوى الجمهورية فى محافظات "دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، الشروق، الأندلس، الياسمين، الشيخ زايد، السادات"، وجار استكمال عدد آخر من المدارس.