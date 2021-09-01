جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديو، أن التدريب يعقد بمشاركة 21 دولة خلال الفترة من 2-17 سبتمبر 2021. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فى 24 يوليو 2020، تأجيل مناورات "النجم الساطع"، التى كان من المقرر أن تستضيفها القوات المسلحة المصرية فى سبتمبر 2020 بسبب التأثيرات الناجمة عن تفشى جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت القيادة فى بيان أن مناورات "النجم الساطع" التى تشارك فيها قوات عسكرية من عدد من الدول سيتم إجراؤها فى سبتمبر 2021. وتعد مناورات النجم الساطع من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات فى العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. المتحدث العسكرى ينشر برومو التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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