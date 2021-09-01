بالأرقام.. حصاد حملات «حماية المستهلك» بالمحافظات فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وحققت حملات جهاز حماية المستهلك بالمحافظات خلال الأسبوع الأخير لشهر أغسطس العديد من النتائج الإيجابية وهى على النحو التالى:

فرع الدقهلية

- تم التحفظ على 9.840 عبوة من المياه الغازية مجهولة المصدر، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

- تم ضبط 50 جهاز قياس سكر مجهول المصدر.

- رصد مخزن أسطوانات غاز منزلى لتصرفه فى الحصة المنصرفه له فى غير الأغراض المخصصه لها.

فرع أسيوط



- ضبط 70 طن سماد منهم 1.5 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية.

- وفى مجال متابعة موسم التخفيضات تم المرور على عدد من الأسواق التجارية للتأكد من الالتزام باشتراطات الأوكازيون، وتم تشميع عدد ثلاث معامل وعيادة لمخالفة شروط تراخيص إدارة العلاج الحر.

فرع الإسماعيلية

- تم ضبط كمية من الدجاج والجمبرى المجمد بدون بيانات.

فرع المنوفية

تم شن أربع حملات على الأسواق التجارية أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك.

فرع سوهاج

تم ضبط سجائر مستوردة ومهربة لاتحمل بندرول وزارة المالية ومجهولة المصدر، كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط عبوات سكر تموين ناقصة الوزن.

فرع القليوبية

تم ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحى وغير مصرح ببيعها خارج هذه المنظومة، كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وفى مجال الأغذية تم ضبط كمية كبيرة من الدجاج المجمد بإجمالى 7.5 طن غير مدون عليها أى بيانات.

فرع المنيا

تمكن أعضاء الفرع من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من الأسمدة المدعمة الممنوع تداولها خارج الجمعيات الزراعية، كما تم ضبط سيارة محملة بألبان فاسدة تتجاوز حمولتها طن وربع من الألبان.

وفى مجال الأوكازيونات تم ضبط عدد من المحلات تعلن عن تخفيضات وهمية وغير ملتزمة باشتراطات الأوكازيون.

فرع بورسعيد



تم ضبط كمية من العدس المستورد مهربة وبدون فواتير دالة على مصدرها أو أذونات الإفراج الجمركى، كما تم ضبط كمية من السجائر المستوردة بدون فواتير دالة على مصدرها.

فرع البحيرة



تم تحرير 16 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية، كما تم ضبط مصنع عصائر بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 2.5 طن عصائر غير مدون عليها أى بيانات، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية تظهر عليها علامات التلف الظاهرى وبها تغير فى الخواص الطبيعية.

فرع بنى سويف

تم ضبط مركز طبى بدون ترخيص ويديره شخص يدعى كونه طبيبا بالمخالفة للحقيقة وسبق تحرير محضر له بذلك مخالفا قانون مزاولة المهن الطبية، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية.

فرع الفيوم

بالإشتراك مع إدارة العلاج الحر تم ضبط مركز يعالج بالأعشاب ويديره أحد الأشخاص غير المتخصصين، ويقوم بتعبئة عبوات داخل المكان بإعتبارها علاج ومكملات غذائية، وتم ضبط أدوات إنتاج هذه العبوات، كما تم ضبط أحد الأشخاض يزاول مهنة العلاج الطبيعى بدون ترخيص وتم غلق المركز.

فرع قنا

تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن المجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما تم ضبط كمية أخرى من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

فرع الإسكندرية

تم شن حملات على مراكز الصيانة غير المعتمدة لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وعرض قطع غيار مقلده للسلع المعمرة والإعلان عن كونهم وكلاء لشركات السلع المعمرة بالمخالفة للحقيقة، وبما يعد إعلانا مضللا يعاقب عليه قانون حماية المستهلك، كما تم غلق عدد 25 محل تجارى ومطعم وكافيتريا لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص.

فرع الشرقية



تم تحرير عدد من المحاضر ضد بعض محلات الجزارة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية.

وفى مجال التفتيش الصيدلى تم تحرير 10 محاضر ضد بعض المعامل والصيدليات التى تزاول العمل بدون ترخيص، وعدم وجود صيدلى مؤهل، كما تم ضبط كمية من الأدوية غير مصرح بتداولها خارج منظومة التأمين الصحى والبعض الأخر غير مسجل بوزارة الصحة،كما تم غلق خمس مراكز تعليمية مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.

فرع كفر الشيخ

تم التحفظ على كمية 6.5 طن ملح بدون بيانات وغير صالح للاستخدام، كما تم تحرير محضر لمخزن مواد غذائية لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها.

فرع أسوان

تم المرور على عدد من المحلات التجارية للتأكد من إلتزامهم باشتراطات الأوكازيون وتطبيق قانون حماية المستهلك.