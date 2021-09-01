/648255/تعرف-على-إيرادات-فيلم-الإنس-والنمس-قبل-مرور-شهر-على-عرضه

يواصل فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي تحقيق نجاحات ساحقة وغير متوقعة منذ بداية عرضه بالسينمات في يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 من شهر أغسطس الماضى، بل استطاع أن يختطف صدارة إيرادات شباك التذاكر من فيلم «العارف» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز بجانب الفنان أحمد فهمي.

دوت الخليج يرصد إجمالي إيرادات فيلم «الإنس والنمس» للنجم محمد هنيدي والذي حقق نجاحًا واسعًا منذ طرحه بدور العرض السينمائية.

فيلم «الإنس والنمس»

استطاع فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي أن يحقق المركز الثالث بين الأفلام المعروضة، وحقق فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدي إيرادات جيدة حتى الآن بين قائمة الأفلام حيث بلغت إيراداته 44 مليوناً و188 الف جنيه. وشهدت أحد السينمات الكبرى في أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع إحتفال أبطال فيلم «الإنس والنمس» بالعرض الخاص للعمل، على رأسهم الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي وشريف الدسوقي وصابرين وذلك في مساء يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس.

أبطال فيلم «الإنس والنمس»

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم العارف لأحمد عز

كما واصل أحمد عز تحقيق الإيرادات حيث بلغت إيرادات فيلم «العارف» 55 مليونًا و359 ألف جنيه ليحتل المركز الاول فى قائمة الأفلام المعروضة.

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

فيلم مش أنا

بينما أحتل المركز الثانى فيلم «مش أنا» بإيرادات بلغت قيمتها 45 مليونًا و34 ألف جنيه.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.