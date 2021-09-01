/648248/مواجهات-عنيفة-بين-حركة-طالبان-وقوات-أحمد-مسعود-بعد-الانسحاب-الأمريكي

بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تواجه حركة طالبان العديد من التحديات أبرزها القوات المتمركزة، في بنجشير التي يقودها أحمد مسعود، حيث قال قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في بنجشير إنه سيوقف أنشطته وينسحب من السياسة، إذا أقامت حركة طالبان حكومة شاملة وضمنت الحرية والمساواة بين المواطنين.

أحمد مسعود

وقالت قوات أحمد مسعود، الأربعاء، إن حركة طالبان هاجمت بنجشير، لكن القوات المحلية صدّتها، ما أدى إلى مقتل العديد من عناصر طالبان، واعتقال 19 مسلحا آخرين.

المواجهات بين قوات أحمد مسعود وطالبان هي الأعنف منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وكان عضو في جبهة المقاومة في بنجشير أعلن أمس الثلاثاء عن مقتل 7 عناصر من حركة طالبان، وإصابة آخرين في هجوم شنته الحركة.

وكان أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، قال إنه سوف يوقف أنشطته وينسحب من السياسة، إذا أقامت طالبان حكومة شاملة وضمنت الحرية والمساواة بين المواطنين.

فورين بوليسي

وفي حديث لمجلة "فورين بوليسي" Foreign Policy، أوضح مسعود أنه "إذا ما اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع، وإقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة".

بايدن يجدد عزم الولايات المتحدة على مواصلة دعم الشعب الأفغاني

وعلى ذات المنوال، جدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، عزم الولايات المتحدة على مواصلة دعم الشعب الأفغاني عبر الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية.

وأضاف بايدن في تغريدة له على "تويتر" أن الولايات المتحدة، ستستمر في الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات.

وشدّد بايدن على أن دوره هو الدفاع عن الولايات المتحدة ضد التهديدات، وأن أمن وسلامة بلاده لن يتعززا، من خلال نشر آلاف الجنود الأميركيين في أفغانستان.