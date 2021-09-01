/648247/استبعاد-أشرف-عبد-الباقي-من-فيلم-زومبي-ومحمد-محمود-البديل

انضم الفنان المصري محمد محمود لصناع عمل فيلم «زومبي» لعلي ربيع نجم مسرح مصر ، ليشارك به بدلًا من النجم الكبير أشرف عبد الباقي وذلك بعد اعتذاره عن الدور.

دوت الخليج يرصد انضمام الفنان محمد محمود لفيلم «زومبي»، فضلًا عن آخر أعماله الدرامية.

محمد محمود يبدأ في التحضير لشخصيته بزومبي

واستهل محمد محمود في التحضير لشخصيته والدور الذي يلعبه خلال أحداث العمل، والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغن، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وكان قد اعتذر اشرف عبد الباقي عن فيلم زومبي بشكل رسمي بسبب انشغاله بعروض مسرحية شمسية وأربع كراسي التي عرضت على مسرح الساحل الشمالي.

ويقدم ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية "حمادة بطة" مطرب مهرجانات، كما سيقدم أغنيات بصوته خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب عن مصاصي الدماء، ويتعرض "حمادة بطة" للعديد من المواقف الكوميدية، وبدأ الميرغني تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية.

محمد محمود ضيف برنامج «صاحبة السعادة»

هذا وقد تحدث الفنان محمد محمود، عن سعادته بنجاح مسلسل «نجيب زاهى زركش» الذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وخاصة الدور الذى قدمه وتفاعل الجمهورمعه.

وقال محمد محمود، خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة» للفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة dmc ،" والله ده توفيق كبير من ربنا بعتوا ليا زى أي اوردر بيجى ليا كلمونى قالوا ليا هنبعت ليك ورق للنجم يحيى الفخرانى وأنا كنت بره القاهرة قولت لمراتى ورق هيجى شوفيه وقوليلى رأيك عشان لو مش حلو أعتذر بدل ما أعطل الناس شافت الورق قلتلى حتة دورونزلت من الفرحه تانى يوم عشان أشوف الورق".

محمد محمود يتألق في دراما رمضان 2021

الجدير بالذكر أن الفنان محمد محمود شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.