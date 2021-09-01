تسبب العمي..النائبة روان لاشين تتقدم بطلب إحاطة بشأن مخاطرعمليات تغيير لون العيون

/648245/تسبب-العميالنائبة-روان-لاشين-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-مخاطرعمليات-تغيير-لون-العيون

تقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجهإلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مخاطر عمليات تغيير لون العيون التي يُجريها بعض الأطباء داخل مراكز العيون في مصر.

عمليات تغيير لون العيون

دوت الخليج يرصد تفاصيل طلب الاحاطة المقدم من روان لاسين بشأن اتحذير من عمليات تغيير لون العيون

المستشفيات الخاصة

وقالت النائبة روان لاشين أنه في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرة داخل المجتمع تحتاج إلى وقفة مجتمعية منا قبل أن تستفحل، يقبل عليها السيدات والفتيات، وهي عمليات جراحية لتغيير لون العيون يقوم بها عدد من الأطباء داخل المستشفيات الخاصة ومراكز العيون.

عمليات تغيير لون العيون

وأضافت لاشين، أن هناك تحذيرات صادرة من أكاديميات طبية دولية، حذرت من مخاطر إجراء عمليات تغيير لون العيون، لما تسببه من أضرار خطيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى العمى، باعتبار هذا النوع من الجراحات الضارة وغير الآمنة ولا تراعي معايير الأمان والسلامة، وتحتاج إلى تكنولوجيا فائقة لم تصل إلى مصر بعد.

وأوضحت، إن عمليات تغيير لون العين، تجرى عن طريق وضع قزحية صناعية بين قزحية العين والقرنية، إلا أن خطرها يكمن في أنها تعرض صاحبها لمخاطر الإصابة بالمياه الزرقاء بجانب الإصابة بضمور فى العضل البصري للعين، ما يؤدى إلى نزيف متكرر يؤدي إلى فقدان البصر تماما.

وطالبت، بتحذير واضح وصريح من وزارة الصحة، من مخاطر إقدام البعض على إجراء عمليات تغيير لون العيون، فضلًا عن تحذير أصحاب مراكز العيون من القيام بهذه العمليات الخطيرة.