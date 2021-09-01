/648244/خالد-الغندور-يكشف-موعد-وصول-حمدي-النقاز-إلي-القاهرة-تفاصيل

أكد الاعلامى خالد الغندور أن التونسى حمدى النقاز سيصل القاهرة اليوم الأربعاء للتعاقد مع الزمالك، ويكشف الراحلين عن القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" حمدى النقاز من المقرر أن يصل إلي القاهرة اليوم لإتمام تعاقده مع الزمالك ، فيما سيتنازل عن مستحقاته القديمة ويتقاضى راتبه السنوى فقط”.

واستكمل:” النقاز قدم موسم جيد مع الترجي التونسي، حيث كان من ضمن الاسباب في خروج الزمالك من بطولة إفريقيا. ".

وأوضح خالد الغندور:" حمزة المثلوثي حمزة المثلوثى مستمر مع الزمالك ، فيما من المتوقع خروج أحمد عيد للإعارة مع استمرار حازم إمام بالقلعة البيضاء".

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.