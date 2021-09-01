قبل طرحه اليوم بالسينمات..تعرف على قصة وأبطال فيلم «ماكو»

/648243/قبل-طرحه-اليوم-بالسينماتتعرف-على-قصة-وأبطال-فيلم-ماكو

احتفل صناع فيلم «ماكو» مساء أمس الثلاثاء بالعرض الخاص للعمل في أحد سينمات التجمع الخامس بحضور عدد كبير من الأبطال على رأسهم وعمرو وهبة وناهد السباعي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «ماكو»

ويطرح «ماكو» فكرة جديدة ضمن أحداث مستوحاة من الحقيقة، ومحاولة الاقتراب من حطام العبارة التي حتى الآن لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء حادث غرقها، ويظهر في الإعلان دخول الأبطال في مواجهات مرعبة مع أسماك القرش، التي تطاردهم حول الحطام بل وداخله أيضا، ومن المقرر طرح العمل بالسينمات بداية من 1 سبتمبر المقبل.

صناع فيلم ماكو

يشارك في بطولة فيلم ماكو عدد كبير من الفنانين ومنهم مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي، والعمل من تأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج هشام الرشيدي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام.

معلومات حول فيلم ماكو

تدور أحداث فيلم «ماكو» حول رحلة غوص في أعماق البحر الأحمر للوصول إلى حطام العبارة سالم إكسبريس، التي غرقت في ديسمبر 1991، وبعد الفيلم هو أول عمل درامي يقترب من قصة العبارة، التي غرقت بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

كواليس فيلم ماكو

حكى الفنان الشاب عمرو وهبة موقف كوميدي تعرض له أثناء تصوير فيلم "ماكو" المنتظر عرضه في السينمات أول شهر سبتمبر المقبل، اذ نشر عدة صور من كواليس الفيلم وكتب معلقًا "فضلت سنه ونص اروح جيم، واشيل فى حديد عشان كان عندى مشهد فى فيلم ماكو عالبحر من غير تى شيرت".

تابع وهبة قائلًا " وفى الاخر يوم التصوير الدنيا مطرت والمخرج قالى هايله ياعمرو الفورمه بصراحه برافو عليك بس روح البس بقى عشان متبردش".