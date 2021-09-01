/648242/افتتاح-الدورة-42-من-المعرض-العام-السنوي-للفنون-في-العاصمة-القاهرة-بعنوان-الفن-ذاكرة-الأمة

تشتهر مصر على مستوى العالم بثقافتها التي تجلّت في الخط العربي الذي ظهر جليًا في العديد من اللوحات، كما يتضمّن المعرض أيضًا مواد تم إعادة تدويرها وخزفيات ومعروضات تقليدية.

ظهرت بعض الآراء التي ادّعت تفضيل المعرض للفنانين المتمرسين فقط، ولكن سرعان ما تم ضحد هذه الادعاءات من قبل أحمد رفعت سليمان، القوميسير العام للمعرض، حيث أشار إلى استيعاب المعرض للفنانين الصاعدين أيضًا لضحد هذه المغالطة.

موقع المعرض والفنون المعروضة

يقام الحدث على أرض قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية حيث تقسّم المنطقة إلى ست قاعات تستضيف أكثر من 400 عمل فني ما بين فنون بصرية وفنون جميلة، وتشمل التصنيفات البارزة الفنون التركيبية والجداريات والرسومات والصور الفوتوغرافية والخزفيات والمنحوتات واللوحات، وصرّح سليمان بأن هذا المعرض السنوي بمثابة مرآة تعكس التطورات في جمهورية مصر العربية كمركز للفنون الجميلة على مستوى العالم.

حضر افتتاح المعرض، في الثاني من شهر أغسطس، عدد كبير من الفنانين كما حظي المعرض بحضور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، ومن المقرر انتهاء أحداث المعرض في الثلاثين من شهر أغسطس.

أشار سليمان أيضًا إلى عرض الأعمال الفنية التي تعبّر عن الأجيال المختلفة لتكون متجاورة بحيث يخلق ذلك حوارًا فنيًا على أرض المعرض. ليست مناسبة للنخبة حصرًا.

أكّد سليمان، القوميسير العام للمعرض، بأن المناسبة هذا العام ليست مناسبة نخبوية للمتخصصين في الفن التشكيلي فقط ولكنه موجّه لعموم الناس ممن يرغبون بالاستمتاع بالفنون المتنوعة للمعرض دون حصر على نخبة المجتمع. احتوت بعض اللوحات والأعمال الفنية أيضًا على حروف هيروغليفية جنبًا إلى جنب مع الحروف العربية لإضفاء مزيد من العمق على موضوع المعرض، وكما هو الحال مع المهرجان القومي للمسرح المصري، تم تشجيع المشاركين على التعبير عن أنفسهم من خلال أعمالهم الفنية. التقط بعض الفنانين ذكريات من الطفولة لتعرض ضمن أعمالهم الفنية باستخدام الفن التصويري والألوان الغزيرة لإبراز التفاصيل الفنية في ألعاب السيرك.

قسم الخزفيات

يوجه قسم الخزفيات في المعرض ذهنك إلى التفكير في الفخار كمادة تشكيلية من العصور القديمة، ولكنك ستندهش من كيفية استخدام الفنانين لتقنيات حديثة في إنتاج أعمال خزفية رائعة باستخدام الألوان والتركيبات والتجريد والتقليص، وتكرّم الدورة الحالية للمعرض عددًا من أبرز الفنانين المصريين بما في ذلك الرسامين الراحلين صبري عبد الغني وسامح البناني، كما يكرّم المعرض محيي الدين حسين باعتباره رائدًا في الفنون الخزفية في العالم العربي، وأحمد جاد النحّات الرائد الراحل.

مشاهد من المعرض العام في جمهورية مصر العربية

تهيمن الحضارة القديمة على الأعمال الفنية، فقد قدمت الناقدة الفنية والرسامة أمل نصر على سبيل المثال لوحة رمزية استلهمتها من الفنون البدائية والحضارات حيث أظهرت اللوحة ارتباطًا مثاليًا بين الفنون البدائية والحداثة ليؤدي وضع القطع الفنية جنبًا إلى جنب إلى تكوين القطع القديمة لتعبيرات حديثة يجري فيها الإنسان القديم حوارًا مع نظيره في العالم الحديث، وتشير الفنانة إلى تضمين عملها الفني طبقات تراكمية من الألوان لإضفاء اللمسة القديمة في العمل الفني.

الفن والشباب

تلقى الأعمال الفنية صدى لدى معظم الشباب لأنها تعكس حالة المجتمع والمشاكل التي يواجهونها بصورة عامة وأصبح الشباب أكثر ميلًا للفنون الموسيقية مع مرور الوقت، ولكن من المذهل رؤية عدد الشباب المهتمين بالفن التشكيلي، وعلى وجه الخصوص استخدام المواد التقليدية كالخزف والمنتجات المعاد تدويرها.

تشمل النشاطات الترفيهية الأخرى التي تلقى شعبية كبيرة بين الشباب المصري أيضًا الألعاب والرياضات، ولقد شهدت الفترة السابقة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشباب المهتمين بمشاهدة الأحداث الرياضية والمراهنة عليها، ويمكن فيما يخص المراهنات الرياضية في مصر العثور على العديد من مواقع المراهنات المرخصة والتي تخضع للسلطات التنظيمية الرسمية. تقدّم مكاتب المراهنات التي تقدم خدماتها عبر شركة الإنترنت مكافآت مذهلة وخيارات دفع مناسبة كما يقبل بعضها الجنيه المصري. هذا وستتمكن أيضًا من الاستفادة من دلائل إرشادية مكثّفة توضّح كيفية إجراء عمليات إيداع وسحب آمنة دون مخاطرة.