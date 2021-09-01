/648239/بدء-احتفالية-مجلس-الدولة-لأداء-اليمين-القانونية-للمعينين-بوظيفية-مندوب-مساعد

بدأت الاحتفالية التي تنظمها إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الأربعاء، بمناسبة قيام المندوبين المساعدين الجديد، باداء اليمين القانونية لدفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021.

وبدأ توافد المندوبين المساعدين الجدد، علي قصر الأميرة فوقية، المطل علي نهر النيل خلف مقر مجلس الدولة بالدقي، فيما حضر عدد من أهالي المعينين الجديد، في مشهد مفرح لهم بأبنائهم، الذين اصبحوا جزء من الكيان القضائي المصري الذي يشهد له الجميع.

ويتم حلف اليمين على النحو التالي:- 1ـ خريجو دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

2 ـ خريجو دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021

كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهي كالتالي: 1 ـ الحضور بالزي الرسمي بلون داكن

2 ـ الحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي

3 ـ يتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين

4 ـ لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة

5 ـ مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية

مجلس الدولة

كان مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، هنأ في وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327، 328، لسنة 2021، من دفعتي 2016، و2017، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.