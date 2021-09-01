/648239/بدء-احتفالية-مجلس-الدولة-لأداء-اليمين-القانونية-للمعينين-بوظيفية-مندوب-مساعد
بدأت الاحتفالية التي تنظمها إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الأربعاء، بمناسبة قيام المندوبين المساعدين الجديد، باداء اليمين القانونية لدفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021.
وبدأ توافد المندوبين المساعدين الجدد، علي قصر الأميرة فوقية، المطل علي نهر النيل خلف مقر مجلس الدولة بالدقي، فيما حضر عدد من أهالي المعينين الجديد، في مشهد مفرح لهم بأبنائهم، الذين اصبحوا جزء من الكيان القضائي المصري الذي يشهد له الجميع.
ويتم حلف اليمين على النحو التالي:- 1ـ خريجو دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021
2 ـ خريجو دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021
كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهي كالتالي: 1 ـ الحضور بالزي الرسمي بلون داكن
2 ـ الحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي
3 ـ يتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين
4 ـ لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة
5 ـ مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية
مجلس الدولة
كان مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، هنأ في وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327، 328، لسنة 2021، من دفعتي 2016، و2017، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء احتفالية مجلس الدولة لأداء اليمين القانونية للمعينين بوظيفية مندوب مساعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.